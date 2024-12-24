BURSA'nın İnegöl ilçesinde enerji nakil hattı direğine çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
Kaza saat 17.30 sıralarında kırsal Ortaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Ortaköy'den ilçe merkezine seyir halinde olan Yusuf Ö. (23) yönetimindeki 35 BLF 602 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak yol kenarındaki enerji nakil hattının beton direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle beton direk yola devrilirken, araç metrelerce sürüklendikten sonra durdu. Yaralanan sürücü ihbarla olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, direğin devrildiği yol ulaşıma kapandı.
Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),
Son Dakika › Güncel › İnegöl'de Hafif Ticari Araç Enerji Direğine Çarptı: Sürücü Yaralı - Son Dakika
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