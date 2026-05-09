İnegöl'de Hafif Ticari Araç Yandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araç, alev alev yandı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, saat 11.00 sıralarında Bursa-Ankara yolu Babasultan Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan Doğukan Y. yönetimindeki 16 GA 480 plakalı hafif ticari aracın motor kısmından duman yükselmeye başladı. Doğukan Y., aracı yol kenarına çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen alevler aracı sararken, itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü. Araç kullanılamaz hale gelirken, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Haber: Yavuz YILMAZ-Kamera: İNEGÖL (Bursa),