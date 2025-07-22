İnegöl'de Hayırsever Patates Dağıttı - Son Dakika
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İnegöl'de Hayırsever Patates Dağıttı

22.07.2025 21:09
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Bir hayırsever, İnegöl'de ihtiyaç sahiplerine 30 ton patates dağıttı. Vatandaşlar teşekkür etti.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir hayırsever, ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla TIR dolusu patatesi ücretsiz olarak dağıttı.

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Mesudiye Mahallesi'nde ismini vermek istemeyen hayırsever, yaklaşık 30 ton patatesi TIR'a yükleyerek mahalle sakinlerine dağıttı. Vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren dağıtım noktasında yoğunluk oluşturdu. Dağıtım sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, patateslerden almak isteyen vatandaşlara sırayla çuvallar teslim edildi.

Patatesleri alan vatandaşlar hayırsevere teşekkür etti.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, 3-sayfa, İnegöl, Güncel, Yaşam, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnegöl'de Hayırsever Patates Dağıttı - Son Dakika

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