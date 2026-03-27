İnegöl'de Hırsızlık Anları Güvenlik Kamerasında
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İnegöl'de Hırsızlık Anları Güvenlik Kamerasında

27.03.2026 20:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnegöl'de park halindeki araçlardan hırsızlık yapan Orhan O. yakalandı, görüntüler kameralara yansıdı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde park halindeki araçlardan hırsızlık yaptığı tespit edilen şüpheli Orhan O.(40), polis ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alınırken, hırsızlık anları çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, 12 Mart tarihinde Orhaniye Mahallesi Baykut Sokak ile Kemalpaşa Mahallesi Mahmutesatbey Caddesi'nde meydana geldi. Baykut Sokak üzerinde park halinde bulunan araçların kapılarını kontrol eden şüpheli Orhan O., kapısı açık olan bir aracı fark etti. Aracın kapısını açan şüpheli, araç içerisinde bulunan tablet ve cep telefonunu çalarak kaçtı. Aynı şüpheli, bu kez Kemalpaşa Mahallesi Mahmutesatbey Caddesi'nde park halindeki bir kamyoneti hedef aldı. Camı kırarak araç içerisine ulaşan şüpheli Orhan O., bir süre sonra geri gelerek kapıyı açtı ve araçta bulunan 16 bin lira nakit parayı alarak olay yerinden uzaklaşırken, hırsızlık anları bölgede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

40 GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri, yaşanan hırsızlık olaylarının ardından harekete geçti. Çevrede bulunan yaklaşık 40 güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini Orhan O. olarak tespit etti. Şüpheli, Turgutalp Mahallesi'nde bir başka araçtan hırsızlık girişiminde bulunduğu sırada polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin çok sayıda hırsızlık suçundan kaydının bulunduğu öğrenilirken, emniyetteki işlemleri sürüyor.

-Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa),

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnegöl'de Hırsızlık Anları Güvenlik Kamerasında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyarbakır’da sivil polis aracının geçişi sırasında EYP patladı Diyarbakır'da sivil polis aracının geçişi sırasında EYP patladı
Mircea Lucescu: Hak etmediğimiz bir yenilgi Mircea Lucescu: Hak etmediğimiz bir yenilgi
İbrahim Hacıosmanoğlu: Bir bakmışsınız ABD’den kupayla dönüyoruz İbrahim Hacıosmanoğlu: Bir bakmışsınız ABD'den kupayla dönüyoruz
Erzincan’da bir kişi yanarak ağır yaralandı Erzincan'da bir kişi yanarak ağır yaralandı
Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı Hiçbir iz yok Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı! Hiçbir iz yok
Nihat Kahveci’den milli yıldıza övgü dolu sözler: Son yılların üretilmiş en iyi robotu Nihat Kahveci'den milli yıldıza övgü dolu sözler: Son yılların üretilmiş en iyi robotu

21:18
Rusya’dan benzin ihracatına yasak
Rusya'dan benzin ihracatına yasak
20:27
Türkiye’de yaşayan Marina Markova bir konuda çok şikayetçi
Türkiye'de yaşayan Marina Markova bir konuda çok şikayetçi
20:23
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran’da çatışmalar haftalar içinde bitecek
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran'da çatışmalar haftalar içinde bitecek
19:05
WP: ABD’nin İran’a saldırılarda kullandığı Tomahawk füzelerinin hızla tükenmesi Pentagon’u endişelendirdi
WP: ABD'nin İran'a saldırılarda kullandığı Tomahawk füzelerinin hızla tükenmesi Pentagon'u endişelendirdi
18:52
BAE’nin Şarika kentinde şiddetli yağışlar nedeniyle araçlar su altında kaldı
BAE'nin Şarika kentinde şiddetli yağışlar nedeniyle araçlar su altında kaldı
18:47
Hande Erçel serbest bırakıldı
Hande Erçel serbest bırakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2026 21:24:26. #7.13#
SON DAKİKA: İnegöl'de Hırsızlık Anları Güvenlik Kamerasında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.