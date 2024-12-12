İnegöl'de Hırsızlık Yapan 2 Kadına Ev Hapsi - Son Dakika
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İnegöl'de Hırsızlık Yapan 2 Kadına Ev Hapsi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde evlerden hırsızlık yapan 2 kadına süresiz ev hapsi cezası verildi.

12.12.2024 19:46
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde evlerden hırsızlık yapan 2 kadına ev hapsi cezası verildi.

Yeni Mahalle ve Ertuğrulgazi Mahallesi'ne gelen 2 kadın şüpheli, 4 farklı ikametin kapılarını kredi kartıyla açarak ziynet eşyası ve para çalıp kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Bölgede inceleme yapan polis, şüpheliler Marziye I. (27) ve Yonca U'yu (26) yakaladı. Kadınların üzerinde, ziynet eşyaları ile 7 bin lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilere, süresiz ev hapsi cezası verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İnegöl'de Hırsızlık Yapan 2 Kadına Ev Hapsi - Son Dakika

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