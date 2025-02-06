İnegöl\'de İçecek Yüklü Kamyon Devrildi

Güncel

BURSA'nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan içecek yüklü kamyon, refüje devrildi.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Bursa- Ankara karayolu, İnegöl girişinde meydana geldi. İddiaya göre, Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan Bünyamin B. (47) idaresindeki 16 AVD 445 plakalı içecek yüklü kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, refüje devrildi. Kaza sonucu sürücü yaralanmazken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kamyon, çekici yardımıyla 2 saat süren çalıma sonucu kaldırılırken, polis ekipleri kazaya ilgili inceleme başlattı.

-Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),