Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden İnegöl Hocaköy'e İçme Suyu Desteği

27.01.2026 10:19  Güncelleme: 11:19
Bursa Büyükşehir Belediyesi, İnegöl ilçesindeki Hocaköy Mahallesi'nde içme suyu sorununu çözmek amacıyla başlattığı çalışmalarda sona geldi. Yeni açılan derin kuyudan temin edilen su, mahalle sakinlerinin kullanımına sunulacak.

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin BUSKİ Genel Müdürlüğü aracılığıyla İnegöl ilçesi Hocaköy Mahallesi'nde yaşanan içme suyu sorununu çözmek için başlattığı çalışmalarda sona gelindi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliği ve kuraklıkla mücadele kapsamında altyapı yatırımlarını sürdürüyor. İnegöl'ün Hocaköy Mahallesi'nde bölgedeki basınç problemi yüzünden yaşanan içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından programa alınan çalışmalarda sona gelindi. Bu kapsamda açılan derin kuyudan temin edilen su, gerekli analiz ve testlerin tamamlanmasının ardından mevcut şebeke hattına bağlanarak mahalle sakinlerinin kullanımına sunulacak.

Çalışma ile bölgenin uzun vadeli ve sağlıklı içme suyu ihtiyacının karşılanması hedeflenirken Hocaköy Mahallesi Muhtarı İlhan Bayram uzun zamandır içme suyu problemi yaşadıklarını söyledi. Büyükşehir'den talep ettikleri hizmetin bölgeye ulaşması dolayısıyla duyduğu memnuniyeti dile getiren Bayram, "Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in duyarlılığı ve BUSKİ ekiplerinin çalışmaları ile içme suyu ihtiyacımız karşılanacak. Biz de mahalleli olarak rahata ereceğiz. Çalışan ekibe ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne mahallemiz adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

