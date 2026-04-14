İnegöl'de İlkbahar Hazırlıkları Başladı
İnegöl'de İlkbahar Hazırlıkları Başladı

14.04.2026 10:29
İnegöl'de meyve ağaçları çiçek açtı, çiftçiler rekolte için ilaçlama çalışmalarına başladı.

BURSA Ovası'nda ilkbaharın gelişi ile doğa canlandı, meyve ağaçları çiçek açtı. Beyaz ve yeşilin tonlarına bürünen Uludağ'ın eteklerindeki meyve bahçeleri dronla görüntülenirken; zirai don olmadığı için rahat nefes alan çiftçi, ilaçlama çalışmalarına başladı.

İnegöl ilçesi, ilkbaharın gelmesi ile beyaz ve yeşilin tonlarına büründü. Uludağ'ın eteklerinde yer alan Çeltikçi ve Deydinler mahallelerindeki görüntüler, yağlı boya peyzaj tablosunu aratmazken, Türkiye'nin önemli meyve ihracat merkezlerinden biri olan İnegöl'de ilkbaharın gelişi ile hummalı çalışma başladı. Şeftali ve armut ağaçları başta olmak üzere meyve ağaçlarında rekoltenin düşmemesi için ilaçlama çalışması yapıldı. Santa Maria cinsi armut, şeftali ve elma bahçelerindeki renk cümbüşü, dronla görüntülendi.

'BU SENE GÜZEL BİR REKOLTE BEKLİYORUZ'

Geçen yıl zirai don nedeniyle rekoltede düşüş yaşandığını söyleyen İnegöl Çeltikçi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Selahattin Dumanlar, üreticilerin hasat sezonundan umutlu olduklarını belirterek, "Geçen sene iklim şartları nedeniyle rekoltede düşüş vardı, çiçeklenme olmadı. Çiçeklenme olduğunda da don olayı oldu ve rekolte düşüktü. Bu yıl şu ana kadar bir don olayı olmadı, çiçeklenme oldu. Arılar da bu sırada çok güzel çalıştı, döllenme, tozlanma olayını gerçekleştirdi. Bu sene güzel bir rekolte bekliyoruz. Bu rekolte olursa üreticiler olarak, gerekli bakımları yaptıktan sonra güzel bir hasat yapıp, milletimize ve ülke ekonomisine destek vermeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

'HEM İLAÇLAMA HEM İHRACAT ÇALIŞMALARIMIZ BAŞLADI'

İnegöl İsaören Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Erhan Ulu da hasat sezonunun bereketli olacağına işaret ederek, "Bu yıl don olayları yaşanmadı. Yağışlar istediğimiz ve çiftçimizin mutlu olacağı seviyelerde. 2026 yılı hasat sezonunun bol ve bereketli olacağına inanıyoruz. Bu yıl bölgemizdeki yağışlar ve iklimsel denge, meyve ve sebzelerde bolluk olacağına işaret. Geçtiğimiz yıl iklimsel faktörler nedeniyle ihracatta istediğimiz hedefe ulaşamadık. Ancak bu aylarda hem tarımsal ilaçlama çalışmalarını başlatırken hem de ihracat odaklı çalışmalarımız başladı. 2026 yılı tüm çiftçimize bereketli olsun" dedi.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Çiftçilik, Ekonomi, İnegöl, Güncel, Doğa, Son Dakika

CAF U-15 turnuvasında yaş hilesi mi yapıldı? Yeni görüntüler başlarına bela olabilir
Şanlıufra'da liseye silahlı baskın! Çok sayıda yaralı var
ABD ve İran heyetleri, yeniden masaya oturuyor
Gece ortalığı yıkan Burak Yılmaz: Beni biri vurur ha
Kim, ABD-İran geriliminde arabuluculuğa hazır: Trump ile her an görüşebilirim
ABD ablukasını tanımadı! Çin gemisi Hürmüz Boğazı'ndan geçti
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 10:41:18. #.0.4#
