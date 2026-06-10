İnegöl'de İnşaatta İşçi Yaralandı - Son Dakika
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İnegöl'de İnşaatta İşçi Yaralandı

10.06.2026 22:34
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Bursa'nın İnegöl ilçesindeki fabrika inşaatında 54 yaşındaki Murat A. 4 metre yükseklikten düştü.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde yapımı devam eden fabrika inşaatında çalışan Murat A. (54), 4 metre yükseklikten düşerek yaralandı.

Olay, saat 19.30 sıralarında İnegöl Organize Sanayi Bölgesi Havaalanı Caddesi'nde yapımı süren fabrika inşaatında meydana geldi. İnşaatta çalışan Murat A., (54), beton kolon montajı sırasında dengesini kaybederek 4 metre yükseklikten düştü. İş arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Murat A., sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa),

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, İnegöl, Bursa, Yaşam, Son Dakika

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