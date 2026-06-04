İnegöl\'de İnşaatta Iskeleden Düşme Kazası

BURSA'nın İnegöl ilçesinde inşaatta alçıpan yaparken 2'nci kattaki iskeleden düşen Yıldırım B. (36), yaralandı.
Olay, saat 12.00 sıralarında kırsal Kurşunlu Mahallesi'nde meydana geldi. 3 katlı binanın inşaatında alçıpan yapan Yıldırım B., 2'nci kattaki iskelede çalışırken dengesini kaybedip, yaklaşık 3 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralandı. İhbarla adrese sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Yıldırım B., ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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