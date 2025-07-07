İnegöl'de İşçi İnşaattan Düştü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgilere göre, Huzur Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir inşaatın üçüncü katında çalışan 54 yaşındaki Hakim S, dengesini kaybederek yaklaşık 8 metre yükseklikten zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan işçi, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hakim S. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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