İnegöl\'de İşçi Makineye Eli Sıkıştı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir orman ürünleri fabrikasında elini makineye kaptıran işçi yaralandı.

Olay, saat 20.30 sıralarında İnegöl OSB 2. Caddede faaliyet gösteren bir orman ürünleri fabrikasında meydana geldi. İşçi Mahmut O. (18), bir anlık dikkatsizlik sonucu sol elini makinenin kayışına sıkıştırdı. 3 parmağı ezilen Mahmut O., ihbarla gelen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.