Kaçak villasını yıkımdan vinçle kaçırdı - Son Dakika
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Kaçak villasını yıkımdan vinçle kaçırdı

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Bursa İnegöl'de, tarım alanlarına izinsiz olarak inşa edilen yapılar tespit edilerek yıkımı gerçekleşti. Bir kaçak villanın sahibi ise, çelik konstrüksiyon yapıyı yıkımdan vinçle taşıyarak kaçırdı.

13.05.2025 18:20
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Bursa'da İnegöl Belediyesi, tarım arazilerinde kaçak yapılaşmaya karşı kararlı mücadelesini sürdürüyor.

Kaçak villasını yıkımdan vinçle kaçırdı

4 KAÇAK YAPI YIKILDI, 8 YAPI İSE KALDIRILDI

4 kaçak yapı yıkılırken, tespit edilen 8 yapının ise mülk sahipleri tarafından kendi imkanlarıyla kaldırıldığı bildirildi. Böylece toplamda 12 kaçak yapı Şipali Mahallesi'nden kaldırılmış oldu.

Kaçak villasını yıkımdan vinçle kaçırdı

MALZEME TEMİN EDEN FİRMALARA DA CEZA KESİLDİ

İnegöl Belediyesi tarafından yapılan açıklamada kaçak yapılarla ilgili yalnızca yıkım işlemlerinin gerçekleştirilmediği, aynı zamanda bu tür yapıların sahiplerine yönelik ciddi idari para cezalarının da uygulandığı vurgulandı. Kaçak yapıların yalnızca sahiplerine değil, bu yapılar için malzeme temin eden kişi ve firmalara da cezai yaptırım uygulandığı açıklandı.

Kaçak villasını yıkımdan vinçle kaçırdı

YIKILMASIN DİYE KAÇAK VİLLAYI VİNÇLE TAŞIDI

Yıkım esnasında ise kaçak bir villanın sahibi 3 katlı çelik konstrüksiyon yapıyı vinç ile taşıdı. O anları görenler gözlerine inanamazken, villanın sahibinin o villayı ne yapacağı ise merak konusu oldu.

Kaçak villasını yıkımdan vinçle kaçırdı
Kaynak: DHA

Yerel Haberler, 3-sayfa, Güncel, İnegöl, Çevre, Hukuk, Bursa, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaçak villasını yıkımdan vinçle kaçırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • tolga altun:
    kaçak yailar yapilirken belediye izinlimiydi acaba diye soru geliyo aklima? 28 0 Yanıtla
  • Elvan4493:
    malzeme satan adamın ne suçu var. satmıyorum dese yine ceza kesersiniz. saçmalık 20 6 Yanıtla
  • ilyas erduran:
    ne doymaz millet olduk aslında toprak bizi alıyrda haberimiz yok 13 1 Yanıtla
  • 6490203:
    her taraf prefabrikatör ev olmuş villa diye haber yapmışsınız utanmadan birde onlar konteyner evin farklı hali yada az moderin gecekondu denebilir ben istanbuldan Kamil saygılar 7 0 Yanıtla
  • Ali Murat Çetinkaya:
    Adana'da ormanlar talan ediliyor a. K. P. M. H. P. Eski belediyeler zamanında tüm resmi kurumların üst kademesinde çalışanlardan dırlar 0 0 Yanıtla
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