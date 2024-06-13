BURSA'nın İnegöl ilçesinde sahibinin elinden kaçan kurbanlık inek, trafiği birbirine kattı. Sahibi ile kurbanlığı yakalama çalışması cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi'nde meydana geldi. Hayvan pazarından alınan kurbanlık inek, eve götürüldüğü sırada sahibinin elinden kurtularak kaçtı. Kaldırımdan yola inerek, otomobillerin ortasında koşmaya başlayan inek, trafiği birbirine kattı. Sahibinin yakalamaya çalıştığı ineğin önü kamyonetle kesildi. İnek kaçmaya devam ederken, o anlar çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
Haber: Yavuz YILMAZ- Kamera: BURSA,
Son Dakika › Güncel › İnegöl'de kaçan kurbanlık inek trafiği birbirine kattı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?