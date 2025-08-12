İnegöl'de Kamyon-Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı - Son Dakika
İnegöl'de Kamyon-Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

İnegöl'de Kamyon-Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı
12.08.2025 20:40
Bursa'nın İnegöl ilçesinde su yüklü kamyon ile otomobil çarpıştı, 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, su yüklü kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı. Sağlık görevlileri yaralı çocuğu, muayene eldiveninden yaptıkları balonda sakinleştirerek müdahale etti.

Kaza, saat 17.30 sıralarında İnegöl- Domaniç karayolu Tahtaköprü Mahallesi girişinde meydana geldi. İnegöl'den Domaniç yönüne giden Cemil A. (47) yönetimindeki 34 HT 5026 plakalı su yüklü kamyon, Tahtaköprü Mahallesi'nden yola çıkan Gülsün U. (29) idaresindeki 16 FE 163 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil takla atarak ters durdu. Kazada otomobil sürücüsü ile yolcular Yasemin E. (29), Semih Tuna E. (3), Reyhan U. (20) ve Halime Ö. (56) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaralılardan Semih Tuna E.'yi muayene eldiveninden yaptıkları balonda sakinleştirerek, müdahale etti.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

