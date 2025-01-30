BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kanatlı hayvan çiftliğinde çıkan yangında, 10 tavuk ile 100 civciv öldü.
İnegöl ilçesi Çeltikçi Mahallesi'ndeki kanatlı hayvan çiftliğinde, saat 01.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, yarım saatte kontrol altına alınıp söndürülürken, 200 tavuğun bulunduğu çiftlikteki 10 tavuk ile 100 civciv öldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
Haber: Yavuz YILMAZ-Kamera: İNEGÖL (Bursa),
Son Dakika › Güncel › İnegöl'de Kanatlı Hayvan Çiftliğinde Yangın: 110 Canlı Hayvan Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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