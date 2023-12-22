İnegöl\'de kanser hastası polis memuru toprağa verildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kanser hastalığı nedeniyle 31 yaşında vefat eden polis memuru Koray Sütçü'nün cenazesi toprağa verildi.

Cumhurbaşkanlığı koruma biriminde görev yapan polis memuru Sütçü, bir süredir kanser tedavisi gördüğü İnegöl Devlet Hastanesi'nde vefat etti.

Genç polisin Türk bayrağına sarılı naaşı, hastane morgundan yakınları tarafından alınarak ilçeye bağlı kırsal Ortaköy Mahallesi'ne getirildi.

Sütçü'nün cenazesi, ailesi ve yakınlarının yanı sıra İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla cuma namazını müteakip kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.