İnegöl'de Kapsamlı Trafik Uygulaması

10.05.2026 10:29
İnegöl'de yapılan trafik denetiminde kurallara uymayan sürücülere ceza uygulandı, bir kişi gözaltına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde emniyet ekiplerince gerçekleştirilen kapsamlı trafik uygulamasında, kurallara uymayan çok sayıda sürücüye cezai işlem uygulanırken, bir kişi gözaltına alındı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, ilçe merkezindeki stratejik noktalarda eş zamanlı "şok uygulama" gerçekleştirdi. Gece saatlerinde düzenlenen denetimlerde, araçlar ve sürücülerin belgeleri tek tek kontrol edildi.

Uygulama kapsamında, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren unsurlar üzerinde duruldu. Yapılan kontrollerde, yasal sınırın üzerinde alkollü araç kullandığı tespit edilen bir sürücü ekiplerce gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı. Ayrıca, eksik evrakı bulunan veya kural ihlali yapan çok sayıda araca çeşitli maddelerden idari para cezası kesildi.

Emniyet yetkilileri, toplumun can ve mal güvenliğinin tesisi ile trafik düzeninin sağlanması amacıyla bu tür denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: AA

