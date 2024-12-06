BURSA'nın İnegöl ilçesinde karayolundan karşıya geçmek isteyen Asım Yağan (71), otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, saat 16.30 sıralarında Bursa- Ankara karayolu üzeri İnegöl ilçe girişinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan Volkan Ç. (30) yönetimindeki 16 AUB 217 plakalı otomobil, karayolundan karşıya geçmek isteyen Asım Yağan'a çarptı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Asım Yağan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Öte yandan kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.
Son Dakika › Güncel › İnegöl'de Karayolunda Kaza: 71 Yaşındaki Adam Ağır Yaralandı - Son Dakika
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