İnegöl\'de Kavga: 4 Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada, 1'i bıçakla olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Soner A. (30) ile arkadaşı İ.A, Yeniceköy Mahallesi'nde yol verme nedeniyle Taha A. (18), Sabahattin A. (49), Oğuzhan A. (20) ve Salih A. (20) ile tartıştı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında Taha A. bıçakla, Sabahattin A, Oğuzhan A. ve Salih A. aldıkları darbeler nedeniyle yaralandı.

Şüpheliler olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelileri kısa sürede yakaladı.