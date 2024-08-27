Bursa'nın İnegöl ilçesinde evinden çıktıktan sonra haber alınmayan kişinin cesedine ulaşıldı.
İlçeye bağlı kırsal Edebey Mahallesi'nde evinden ayrılan Rahmi Öztürk'ün (60) yakınları, geri dönmemesi üzerine durumu jandarmaya bildirdi.
İhbarın ardından jandarma, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma Derneği (İNDAK) ve ANDA Arama Kurtarma ekiplerince arama çalışması başlatıldı.
Çalışmaların başlamasının ardından kısa süre sonra bir meyve bahçesinde Öztürk'ün cansız bedeni bulundu.
Ceset, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Son Dakika › Güncel › İnegöl'de Kaybolan Kişinin Cesedine Ulaşıldı - Son Dakika
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