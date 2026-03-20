İnegöl'de Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
20.03.2026 08:59
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin, beton reklam panosuna çarptığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi ise yaralandı.

Kaza, saat 06.30 sıralarında, Bursa-Ankara kara yolunda İnegöl girişinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan 48 RG 073 plakalı otomobil, sürücüsü İmran S.'nin (18) kontrolünden çıkıp savruldu ve mobilya mağazasının reklam panosuna çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler araçtaki sürücü ve yolcular Aslan Demir (20) ile Mert C.'yi (19) sıkıştıkları yerden çıkardı. Sağlıkçılar, Aslan Demir'in hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralı sürücü ve Mert C. ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aslan Demir'in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

