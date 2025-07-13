İnegöl'de Kaza: 4 Yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında İnegöl ilçesi Osmaniye Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi'nde meydana geldi. Emircan A.'nın (24) kontrolünü yitirdiği 16 KMZ 54 plakalı otomobil refüjden karşı yöne geçerek İlyas K.'nin (67) kullandığı 43 ER 273 plakalı hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan Nehir A. (4) ile hafif ticari araçtaki Hüseyin C. (69) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),