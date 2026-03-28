İnegöl'de Kaza: 9 Yaralı - Son Dakika
İnegöl'de Kaza: 9 Yaralı

İnegöl\'de Kaza: 9 Yaralı
28.03.2026 17:40
Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2'si bebek, 2'si de çocuk olmak üzere toplam 9 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında, Mahmudiye Mahallesi Tandoğan Caddesi'nde meydana geldi. 2'nci Köprülü Sokak'tan Tandoğan Caddesi'ne çıkan Ercan S. (57) yönetimindeki 16 KRF 25 plakalı kamyonet, Diriliş Caddesi'nden gelen Cemal G. (19) idaresindeki 09 SK 939 plakalı otomobille çarpıştı. Savrulan araçlardaki sürücüler ile otomobildeki Ayşe T. (21), Şilan G. (20), Muhammet A. (17), Devrim A. (7), Muhammed Ali T. (3), Dicle G. (1) ve Yunus Emre T. (1) yaralandı. Otomobildeki bazı yaralılar araçta sıkışırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bulunduğu yerden çıkardığı yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İnegöl'de Kaza: 9 Yaralı - Son Dakika

SON DAKİKA: İnegöl'de Kaza: 9 Yaralı - Son Dakika
