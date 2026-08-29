İnegöl'de Kazada Hayatını Kaybeden Talha Taner Kırca Toprağa Verildi
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kazada hayatını kaybeden Talha Taner Kırca, cenaze namazının ardından defnedildi.
TOPRAĞA VERİLDİ
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kazada hayatını kaybeden Talha Taner Kırca, ikindi namazının ardından İshakpaşa Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Mahmudiye Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.
Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),
Kaynak: DHA
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