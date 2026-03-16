İnegöl'de Kereste Deposunda Yangın
İnegöl'de Kereste Deposunda Yangın

16.03.2026 11:10
Yangına müdahale eden depo sahibi Remzi D. yaralandı, itfaiye yangını kontrol altına aldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Remzi D. (36), kendisine ait kereste deposunda çıkan yangına müdahale ederken yaralandı. İş yerindeki yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Mahmudiye Mahallesi Kafkas Sokak'taki bir kereste deposunda saat 07.00 sıralarında yangın çıktı. Yangını fark eden depo sahibi Remzi D., alevlere kendi imkanıyla müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yangını 1 saatte kontrol altına alıp söndürdü. Alevlere müdahale ettiği sırada vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan iş yeri sahibi Remzi D., ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, İtfaiye, İnegöl, Güncel, Kaza, Son Dakika

Cinayet gibi kaza Dehşet anları kamerada Cinayet gibi kaza! Dehşet anları kamerada
Yılın aşkı ortaya çıktı İşte Berke Özer’in gönlünü kaptırdığı güzel Yılın aşkı ortaya çıktı! İşte Berke Özer'in gönlünü kaptırdığı güzel
’’Battı’’ denilen Acun Ilıcalı’dan bu sözleri ilk kez duyacaksınız: Maddi sıkıntı çekiyoruz ''Battı'' denilen Acun Ilıcalı'dan bu sözleri ilk kez duyacaksınız: Maddi sıkıntı çekiyoruz
Mardin Akademi Topluluğu, İstanbul’da iftarda buluştu Mardin Akademi Topluluğu, İstanbul'da iftarda buluştu
İran füzesi, Tel Aviv’in göbeğine böyle düştü İran füzesi, Tel Aviv'in göbeğine böyle düştü
Icardi’den boşanan Wanda Nara hemen yeni sevgili yaptı Icardi'den boşanan Wanda Nara hemen yeni sevgili yaptı

11:27
İlber Ortaylı’ya veda Kızının sözleri yürek dağladı: Dün odasına girdiğimde...
İlber Ortaylı'ya veda! Kızının sözleri yürek dağladı: Dün odasına girdiğimde...
11:14
İran’da İsrail ve ABD adına casusluk faaliyetinde bulunan 500 kişi tutuklandı
İran'da İsrail ve ABD adına casusluk faaliyetinde bulunan 500 kişi tutuklandı
11:05
Bayram yolcuları dikkat Hesap hatası yapan yandı
Bayram yolcuları dikkat! Hesap hatası yapan yandı
10:34
Simge Barankoğlu cezaevinde de kazanmaya devam ediyor
Simge Barankoğlu cezaevinde de kazanmaya devam ediyor
10:16
Savaşta bir ilk Trump, Çin’in kapısını çalıp resti çekti
Savaşta bir ilk! Trump, Çin'in kapısını çalıp resti çekti
10:12
9 bin Türk’ü yarı yolda bırakan ülke: Vizeleri iptal edildi, dönüyorlar
9 bin Türk'ü yarı yolda bırakan ülke: Vizeleri iptal edildi, dönüyorlar
