İnegöl\'de Kontrolden Çıkan Araç Takla Attı: 3 Yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kişiye çarpmamak için sürücüsünün ani manevra yaptığı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

?Kaza saat 22.30 sıralarında Bursa- Ankara karayolu İnegöl girişinde meydana geldi. İddiaya göre babasından izinsiz otomobili alan Z.A. (17), beraberinde 2 arkadaşı ile birlikte gezintiye çıktı. Ehliyetsiz sürücü Z.A., yönetimindeki 16 UZ 444 plakalı otomobille Bursa'dan İnegöl istikametine seyir halindeyken yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kişiye çarpmamak için ani manevra yaptı. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çarptıktan sonra taklalar atarak ters durdu.

Hurda yığını haline dönüşen otomobilin sürücüsü Z.A. ile arkadaşları Salih F. (18) ve D.B. (17) yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.