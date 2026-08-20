İnegöl\'de Leylek Mahsur Kaldı, Kurtarıldı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde suların çekilmesiyle Boğazköy Barajı'nda oluşan balçığa saplanarak mahsur kalan leylek, Celal Çetin tarafından kurtarıldı.

Olay, İnegöl ilçesi Boğazköy Barajı'nda meydana geldi. Celal Çetin, barajda suların çekilmesiyle oluşan balçık alanda bir leyleğin mahsur kaldığını gördü. Çizmesini giyerek balçık alana giren Çetin, leyleği dikkatli bir şekilde kurtardı. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Bacağından yaralandığı belirlenen leylek, İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi ekiplerine teslim edildi. Leylek tedaviye alındı.