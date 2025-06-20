İnegöl\'de Libya Uyruklu Adam Ölü Bulundu

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Libya uyruklu Mohammed Abdalla (71), yaşadığı villada ölü bulundu.

Olay, saat 23.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Sipahi Sokak'taki villada meydana geldi. Mohammed Abdalla'nın zemin katta hareketsiz halde yattığını gören komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerce yapılan kontrolde Abdalla'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Mohammed cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.