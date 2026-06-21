İnegöl'de Mahsur Güvercin Kurtarıldı - Son Dakika
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İnegöl'de Mahsur Güvercin Kurtarıldı

İnegöl\'de Mahsur Güvercin Kurtarıldı
21.06.2026 18:41
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İnegöl'de baraj köprüsünün altında mahsur kalan güvercin, itfaiye tarafından kurtarıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde baraj köprüsünün altında ipe takılarak mahsur kalan güvercin, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, İnegöl ilçesindeki Boğazköy Barajı'nın köprüsünde meydana geldi. Barajda balık tutan kişiler, bir güvercinin köprünün alt kısmındaki ipe takılarak çırpındığını fark etti. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Botla güvercinin bulunduğu noktaya ulaşan ekipler, dikkatli bir çalışmayla ipe takılan kuşu bulunduğu yerden kurtardı. Ayağından yaralı olduğu belirlenen güvercin, tedavi edilmek üzere İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi'ne götürüldü.

'HIZLI BİR ŞEKİLDE YARDIMCI OLDULAR'

Güvercinin sıkıştığını fark eden ve durumu ekiplere bildiren balıkçı Osman Yeşil, "Biz buraya saat 15.30 gibi balık tutmaya gelmiştik. Balık tutarken karşı taraftaki köprünün altında bir güvercinin ayağına ip dolandığını gördük ve durumu yetkililere bildirdik. Sağ olsunlar herkes çok hızlı bir şekilde yardımcı oldular. İtfaiye ekiplerimize de hızlı bir şekilde duruma çözüm buldukları için teşekkür ederiz" dedi.

Kaynak: DHA

Boğazköy barajı, Yerel Haberler, 3. Sayfa, İtfaiye, Güncel, İnegöl, Bursa, Çevre, Yaşam, Son Dakika

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