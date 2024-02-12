İnegöl'de markette çıkan kavgada bıçakla ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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İnegöl'de markette çıkan kavgada bıçakla ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

İnegöl\'de markette çıkan kavgada bıçakla ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Kemalpaşa Mahallesi'ndeki bir markette çıkan kavgada, Emrah Ö. isimli kişi bıçakla ağır yaralandı. Olayın ardından şüpheliler kaçarken, Emrah Ö. İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının durumu ciddiyetini korurken, polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

12.02.2024 20:29  Güncelleme: 20:31
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, markette çıkan kavgada bıçakla ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Kemalpaşa Mahallesi Narin Sokak'taki bir markette, Emrah Ö. (30) ile isimleri öğrenilemeyen üç kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, Emrah Ö. aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Emrah Ö'yü İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekiplerince yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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