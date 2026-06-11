İnegöl\'de Mesleki Lise Mezunları Şed Kuşandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde eğitim gören mesleki ve teknik lise öğrencileri şed kuşanarak mezun oldu.

İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında düzenlenen şed kuşanma töreninde öğrenciler mesleki ve teknik eğitimini tamamlayarak şed kuşandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Hikmet Şahin Kültür Parkı'ndaki törende konuşan İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin, meslek liselerinden memleketin üretimine, sanayisine ve istihdamına eleman kazandırdıklarını söyledi.

Başarılı mezunları temsilen 534 öğrencinin şed kuşanarak meslek hayatlarına adım atacağını belirten Zengin, "Bizler, evlatlarımızı sadece akademik bilgiyle donatmayı yeterli görmüyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımızın ortaya koyduğu 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' doğrultusunda, ahlaklı, erdemli ve millete hizmet sevdalısı bir nesil yetiştirmenin gayretindeyiz." dedi.

Zengin, ilçede lise düzeyinde eğitim veren 34 resmi ve özel okulda toplam 14 bin 381 öğrencinin geleceğe hazırlandığını anlatarak, "Bu 34 lisemizin 9'u mesleki ve teknik Anadolu lisesi olup, bu okullarımızın tamamı devletimizin himayesinde, güçlü bir altyapıyla eğitim vermektedir. Ayrıca mesleki eğitim merkezimiz ile çıraklık ve kalfa eğitimiyle de esnafımızın yanındayız. Meslek liselerimizde bugün tam 20 alan ve 54 farklı dalda eğitim verilmekte, sanayimizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağı buralarda filizlenmektedir" ifadesini kullandı.