Bursa'nın İnegöl ilçesinde Cuma Mahallesi Hastane Yolu Sokak'ta park halindeki bir aracın üzerine metruk binanın duvarı devrildi.
Edinilen bilgilere göre, 26 SH 050 plakalı otomobilin üzerine çöken bina duvarı maddi hasara sebep oldu.
Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, bina enkazının kaldırılması için çalışma başlatırken, çevrede güvenlik önlemleri aldı.
Olayda yaralanan olmadı.
Polis ekipleri olaya dair tahkikat başlattı
Son Dakika › Güncel › İnegöl'de Metruk Bina Duvarı Araç Üzerine Devrildi - Son Dakika
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