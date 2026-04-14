İnegöl'de Mobilya Fabrikasında Yangın - Son Dakika
İnegöl'de Mobilya Fabrikasında Yangın

14.04.2026 19:49
İnegöl'deki mobilya fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren mobilya fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 1 saatte söndürüldü. Fabrikada hasar meydana gelirken, yangın sırasında sinir krizi geçiren iş yeri yetkilisi Fırat G., duvara yumruk atarak elinden yaralandı.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Akhisar Mahallesi 282'nci Sokak'ta bulunan bir mobilya fabrikasında çıktı. Alevler kısa sürede fabrikanın bir bölümünü sararken, yangını fark eden işçiler hızla dışarı çıkarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.

İŞ YERİ YETKİLİSİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Yangın sırasında fabrikanın yandığını gören iş yeri yetkilisi Fırat G., sinir krizi geçirerek duvarlara yumruk attı. Elinden yaralanan Fırat G.'ye ilk müdahale bölgede hazır bekleyen ambulanstaki sağlık ekiplerince yapıldı. Mesai arkadaşlarının sakinleştirmeye çalıştığı iş yeri yetkilisinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber: Yavuz YILMAZ Kamera: İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Ekonomi, İtfaiye, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnegöl'de Mobilya Fabrikasında Yangın - Son Dakika

İlaçlama sonrası ölen Toprak bebeğin davasında bir sanığa tahliye İlaçlama sonrası ölen Toprak bebeğin davasında bir sanığa tahliye
Yürüyüş yaparken, ayağı kırılan şahıs kurtarıldı Yürüyüş yaparken, ayağı kırılan şahıs kurtarıldı
Batman’da iki grup arasındaki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı Batman'da iki grup arasındaki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
Fenerbahçe Beko, derbide Anadolu Efes’i farklı geçti Fenerbahçe Beko, derbide Anadolu Efes'i farklı geçti
Suudi Arabistan’da çöller dolu yağışıyla beyaza büründü Suudi Arabistan'da çöller dolu yağışıyla beyaza büründü
Bayğaralar operasyonunun ardından Bakan Gürlek’ten net mesaj Bayğaralar operasyonunun ardından Bakan Gürlek'ten net mesaj

19:58
Cengiz Ünder evlilik yolunda ilk adımı attı
Cengiz Ünder evlilik yolunda ilk adımı attı
19:25
LGS çıkışı verdiği röportaj milyonlarca kez izlenmişti Bakın şimdi ne yapıyor
LGS çıkışı verdiği röportaj milyonlarca kez izlenmişti! Bakın şimdi ne yapıyor?
19:17
Fenerbahçe’de kırmızı alarm
Fenerbahçe'de kırmızı alarm
18:57
Şanlıurfa’daki okul saldırısında ilk gözaltı 4 kişi de görevden uzaklaştırıldı
Şanlıurfa'daki okul saldırısında ilk gözaltı! 4 kişi de görevden uzaklaştırıldı
18:53
Küme düşmesi kesinleşen Sakaryaspor’da ilk ayrılık gerçekleşti
Küme düşmesi kesinleşen Sakaryaspor'da ilk ayrılık gerçekleşti
18:30
Trump’tan İran açıklaması Müzakereler için tarih verdi
Trump'tan İran açıklaması! Müzakereler için tarih verdi
SON DAKİKA: İnegöl'de Mobilya Fabrikasında Yangın - Son Dakika
