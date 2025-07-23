Bursa'nın İnegöl ilçesinde, cip ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yeniceköy Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi'nde, Hasan A. idaresindeki 16 BJJ 137 plakalı cip ile Efe V. (16) yönetimindeki 16 BSS 463 plakalı motosiklet çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıyı İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı.
Son Dakika › Güncel › İnegöl'de Motosiklet-Cip Çarpışması: 1 Yaralı - Son Dakika
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