Inegöl\'de Motosiklet Kazası

İnegöl'ün, Kemalpaşa Mahallesi Ilıca Sokak'ta meydana gelen kazada, 67 yaşındaki Ahmet C. yönetimindeki motosiklet, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Devrilmenin etkisiyle yere düşen sürücü yaralandı.
Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Ahmet C'yi ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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