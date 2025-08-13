İnegöl\'de Motosiklet Kazası

BURSA'nın İnegöl ilçesinde dönüş yapan kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü Cemal P. (27) yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, saat 08.00 sıralarında, Mahmudiye Mahallesi Tandoğan Caddesi'nde meydana geldi. Cemal P. yönetimindeki 16 BBT 011 plakalı motosiklet, aynı yöne giderken sola dönüş yapan Seyit E. (28) idaresindeki 16 AEK 316 plakalı kamyonete yandan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Cemal P., yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Cemal P., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
