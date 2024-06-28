İnegöl'de Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

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BURSA'nın İnegöl ilçesinde 1'i ters istikametten gelen 2 motosiklet çarpıştı. Kazada 1'i kadın, 2 sürücü yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Ahmet Türkel Çevre Yolu üzeri Cerrah Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Burak D. (26) yönetimindeki 16 ADF 102 plakalı motosiklet, ters istikamette seyreden Nuray C.'nin (35) kullandığı 16 ALB 115 plakalı motosikletle çarpıştı. Devrilen motosikletlerden düşüp yaralanan sürücüler, ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.