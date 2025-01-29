İnegöl\'de Motosiklet Kazası: 2 Yaşındaki Eymen Yaralandı

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BURSA'nın İnegöl ilçesinde, yol kenarında yürürken annesinin elinden kurtulan Eymen U.'ya (2), motosiklet çarptı. Semanur U. (32), yaralanan oğlunu kucaklayıp, sağlık ocağına koştu. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında, Mahmudiye Mahallesi Lider Sokak'ta meydana geldi. Yol kenarında yürüyen Semanur U., bebeğinin bulunduğu bebek arabasından bir şey almak için eğildi. Bu sırada yanındaki oğlu Eymen U. elini bıraktı. Yiğit O. (17) yönetimindeki 16 BKU 829 plakalı motosiklet, yola çıkan Eymen'e çarptı. Yere düşüp yaralanan Eymen U.'yu kucaklayan annesi Semanur U., sağlık ocağına doğru koşarken, motosiklet sürücüsü de bebek arabasını alıp, peşinden gitti. O anlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İlk müdahalesi sağlık ocağındaki doktor ve hemşireler tarafından yapılan Eymen U., ihbarla bölgeye sevk edilen ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),