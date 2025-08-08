İnegöl'de Motosiklet Kazası: 3 Yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde motosikletlerin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Paşaören Sokak'ta meydana geldi. Mehmet Can A. (27) yönetimindeki 16 BJR 759 plakalı motosikletle, Hicran Sokak'tan çıkan Emirhan M.'nin (16) kullandığı 16 BTP 430 plakalı motosiklet çarpıştı. Sürücüler ile 16 BTP 430 plakalı motosikletteki Berat G. (16) yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine sevk edilen ambulanslarla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),