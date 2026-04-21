Üye Girişi
Son Dakika Logo

İnegöl'de Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı

21.04.2026 19:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosiklet kazasında sürücü Mehmet Ç. ağır yaralandı. Soruşturma başlatıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari aracın arkadan çarptığı motosikletin sürücüsü Mehmet Ç. (54) ağır yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu İnegöl girişinde meydana geldi. İnegöl'den Bozüyük istikametine seyir halinde olan Onur E. (28) yönetimindeki 26 APP 158 plakalı hafif ticari araç, aynı yönde giden Mehmet Ç. (54) idaresindeki 16 BPE 371 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücünün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Motosiklet, Güvenlik, İnegöl, Güncel, Bursa, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
16 yaşındaki Zeynep Su, metro köprüsündeki acı kazada yaşamını yitirdi 16 yaşındaki Zeynep Su, metro köprüsündeki acı kazada yaşamını yitirdi
HSK Kararnamesiyle 14 hakim ve savcının görev yeri değişti HSK Kararnamesiyle 14 hakim ve savcının görev yeri değişti
Arda Turan’ın Shakhtar Donetsk’i yine kazandı Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i yine kazandı
Edirne’de kereste fabrikasında yangın Edirne'de kereste fabrikasında yangın
Genç doktorun aracı yanarken trafik umarsızca aktı Genç doktorun aracı yanarken trafik umarsızca aktı
Burak Yılmaz’sız ilk maçına çıkan Gaziantep FK, Kayserispor’u sahadan sildi Burak Yılmaz'sız ilk maçına çıkan Gaziantep FK, Kayserispor'u sahadan sildi

19:35
Fenerbahçe’nin Konyaspor maçı 11’inde Ederson sürprizi
Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı 11'inde Ederson sürprizi
19:21
Beşiktaş’tan savunmaya dev transfer operasyonu
Beşiktaş'tan savunmaya dev transfer operasyonu
19:15
Okul tuvaletinde silah ve tehdit notu bulundu
Okul tuvaletinde silah ve tehdit notu bulundu
18:51
İngiltere’de 1 Ocak 2009 sonrası doğanlara ömür boyu sigara yasağı
İngiltere’de 1 Ocak 2009 sonrası doğanlara ömür boyu sigara yasağı
17:55
Trump’tan İran’a “idam beklediği“ iddia edilen 8 kadının affedilmesi çağrısı
Trump'tan İran'a "idam beklediği" iddia edilen 8 kadının affedilmesi çağrısı
17:55
Yaşlı adam, genç kızın kıyafetine laf edince ortalık karıştı
Yaşlı adam, genç kızın kıyafetine laf edince ortalık karıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2026 19:42:46. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.