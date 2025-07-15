Bursa'nın İnegöl ilçesinde kaza yapan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Yeniceköy Mahallesi'nde A.A. (17) idaresindeki 16 AND 023 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki otobüs durağına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle motosikletten savrulan sürücü ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › İnegöl'de Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralı - Son Dakika
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