İnegöl'de Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralı - Son Dakika
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İnegöl'de Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralı

İnegöl\'de Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralı
19.07.2026 06:01
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosikletin refüje çıkması sonucu sürücü ağır yaralandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde motosikletin refüje çıkarak trafik levhasına çarpması sonucu meydana gelen kazada, sürücü Fatih K. (34) ağır yaralandı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Bursa-Ankara Karayolu'nun İnegöl girişinde meydana geldi. Fatih K. yönetimindeki 16 KIV 15 plakalı motosiklet, Bursa yönüne seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu savruldu. Motosiklet, refüje çıkarak trafik levhasına çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Fatih K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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