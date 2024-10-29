İnegöl\'de Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İnegöl-Alanyurt yolu üzerindeki Metal Sanayi kavşağında İnegöl istikametine seyir halindeki Mevlüt İ. (18) yönetimindeki 16 AVC 549 plakalı motosiklet, dönüş yapan Ceyhun D. (34) idaresindeki 16 ADM 164 plakalı otomobile çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilip sürüklenen motosikletteki sürücü ile arkasındaki yolcu Mert C. (18) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı.
Yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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