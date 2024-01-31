İnegöl\'de Motosikletli ve Kadının Sıcak Diyalogu

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BURSA'nın İnegöl ilçesinde, yolda yürüyen kadınla, ona yol veren motosikletlinin diyaloğu dikkat çekti. Motosiklet sürücüsünün sosyal medya hesabında paylaştığı görüntü, beğeni topladı.

Olay, Osmaniye Mahallesi Altay Caddesi'nde meydana geldi. İki genç, park halindeki motosiklete binip yola çıkacağı sırada arkalarından gelen kadını fark etti. Sürücü, Buyur teyzeciğim diyerek elinde poşetleri olan kadına yol verdi. Kadın da sürücüye kendisine yol verdiği için, Kurban olurum sana diye yanıt verdi. Motosikletlinin, Ben de sana kurban olurum sözü üzerine geri dönüp sohbet eden kadının, Hayatta bir tane sevgi görmedim. Ben sana kurban olurum oğlum. Benim yaşım gelmiş 70'e, ölsem ne olur. Ama bana vurmazsan Allah insan yerine yazar seni demesi dikkat çekti. (DHA)