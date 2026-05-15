İnegöl'de Öğrenciler Çiğ Köfte Yüzünden Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İnegöl'de Öğrenciler Çiğ Köfte Yüzünden Hastaneye Kaldırıldı

15.05.2026 14:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

28 ortaokul öğrencisi, indirimli çiğ köfte yedikten sonra zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde marketten aldıkları 'indirimli' çiğ köfteyi yiyen aynı sınıftaki 28 ortaokul öğrencisi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 11.00 sıralarında kırsal Cerrah Mahallesi Ortaokulu'nda meydana geldi. 5/D sınıfı öğrencileri, bir markette uygulanan indirimden aldıkları çiğ köfteyi yedi. Kısa süre sonra 28 öğrencide de mide bulantısı ve kusma şikayeti görülünce okul idaresinin ihbarıyla sağlık ekipleri okula sevk edildi. Öğrenciler, ambulanslar ve özel araçlarla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. İlk müdahaleleri yapılan öğrencilerin durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin de hastaneye giderek öğrencileri ziyaret etti. İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince çiğ köftenin satına alındığı markette inceleme yapılırken, ürünlerden alınan numuneler laboratuvara gönderildi.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: DHA

3. Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnegöl'de Öğrenciler Çiğ Köfte Yüzünden Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oğlunun acısına dayanamadı Aynı aileden iki cenaze çıktı Oğlunun acısına dayanamadı! Aynı aileden iki cenaze çıktı
Samsun’da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu Samsun'da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu
Aksaray’da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı Aksaray'da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak
Eskişehir’deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi Eskişehir'deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi
Küçükçekmece’de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı Küçükçekmece'de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı

22:35
Lucas Torreira gözyaşlarına hakim olamadı
Lucas Torreira gözyaşlarına hakim olamadı
22:19
31 yıllık sırrı DNA testi çözdü Ünlü iş insanının dünyasını başına yıkan gerçek
31 yıllık sırrı DNA testi çözdü! Ünlü iş insanının dünyasını başına yıkan gerçek
22:12
Ali Yiğit Buruk’un formasında yazan isim dikkatlerden kaçmadı
Ali Yiğit Buruk'un formasında yazan isim dikkatlerden kaçmadı
21:46
Konya merkezli 9 ilde tarihi eser operasyonu, 204 milyon TL’lik suç ağı çökertildi
Konya merkezli 9 ilde tarihi eser operasyonu, 204 milyon TL'lik suç ağı çökertildi
21:22
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
21:18
“Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı“ iddiası Başsavcılıktan açıklama var
"Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı" iddiası! Başsavcılıktan açıklama var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2026 22:47:42. #7.13#
SON DAKİKA: İnegöl'de Öğrenciler Çiğ Köfte Yüzünden Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.