İnegöl\'de Okul Duvarına Tırmanan Çocuk Yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde okul duvarına tırmanan Yusuf H.'nin (11) tellere takılan sol avucu parçalandı.
Olay, saat 13.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi'ndeki Yıldırım Bayezid İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana geldi. Teneffüse çıkan 5'inci sınıf öğrencisi Yusuf H.'nin eli, tırmandığı duvardaki tele takıldı. Sol elinden yaralanan Yusuf H., ihbarla olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Yusuf H.'nin avucunun parçalandığı ve ameliyata alındığı öğrenildi.
Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.
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