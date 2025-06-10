İnegöl\'de Otobüs Çarpan Kadın Ağır Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otobüsün çarptığı kadın ağır yaralandı.
Bursa- Ankara kara yolunda Kalburt mevkiinde K.K. (27) idaresindeki 16 M 06079 plakalı belediye otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Maryam Khalilova'ya (64) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan kadın, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan, kazadan kısa bir süre sonra aynı bölgede yolun karşısına geçmeye çalışan yayayı çevredekilerin uyardığı anlar, basın mensuplarının kameralarına yansıdı.
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