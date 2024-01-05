İnegöl\'de otomobil ile halk otobüsü çarpıştı: 1 yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, özel halk otobüsüyle kafa kafaya çarpışan otomobilin sürücüsü Hande E. (33) yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında İnegöl-Alanyurt yolu Esentepe Mahallesi mevkisindeki alt geçitte meydana geldi. Hande E. yönetimindeki 16 HE 923 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Medeni B.'nin (60) kullandığı 16 M 06080 plakalı özel halk otobüsü ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, Hande E. yaralandı. Hande E., ihbarla kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Hande E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.