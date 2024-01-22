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İnegöl'de otomobil kanala düştü, bir kişi yaralandı - Son Dakika
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İnegöl'de otomobil kanala düştü, bir kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, önündeki otomobile çarpıp, yol kenarındaki kanala düşen otomobilde bulunan Nurhan A. (63) yaralandı. Kaza sonucu Nurhan A. İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve sağlık durumu iyi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

İnegöl\'de otomobil kanala düştü, bir kişi yaralandı
22.01.2024 - 15:32,
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde, önündeki otomobile çarpıp, yol kenarındaki kanala düşen otomobilde bulunan Nurhan A. (63) yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Bursa- Ankara kara yolu Şehitler Kavşağı'nda meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan İsmail A. (65) yönetimindeki 16 NAA 70 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, önünde seyreden Hatice K.'nin (35) kullandığı 06 YB 4583 plakalı otomobile çarptı, ardından savrulup kanala düştü. Otomobildeki Nurhan A. yaralandı.

İhbarla olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Nurhan A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA
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